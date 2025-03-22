【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■バナナが全滅する恐れもある大ピンチに松島聡（timelesz）が駆け付ける！ 3月23日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』では、357日間に及ぶ新宿バナナ計画がついに完結する。 大都会･新宿で2024年３月にスタートしたビッグプロジェクト、国産バナナの栽培。 バナナ栽培に適した南国の環境を再現するため、自分たちの手で巨大ビニールハウスを作ったり、薪ストー