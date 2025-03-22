第2日、通算12アンダーで首位の吉田優利＝紫CCすみれVポイント×SMBC第2日（22日・千葉県紫CCすみれ＝6668ヤード、パー72）ツアー通算3勝で米国を主戦場とする吉田優利が8バーディー、ボギーなしの64をマークして通算12アンダーの132で単独首位に立った。2位は8打差で大里桃子と19歳の菅楓華。木村彩子と前年覇者の鈴木愛が3アンダーの4位につけた。渋野日向子は通算2アンダーで6位に後退し、勝みなみと小祝さくらは1アンダー