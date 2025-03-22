¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥ß¡¼¥º¡×¤Î¥È¥ß¡¼¥º²í¤¬£²£²Æü¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹¡Ý¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂç¥ê¡¼¥°ÆüËÜ³«ËëÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£²»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¤¿?Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º?¤Ç¡¢ÁíÆ°°÷¿ô¤¬¡Ö£²£µËü¿ÍÄ¶¡×¡¢¤Ä¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬ÎãÇ¯¤ÎÇÜ¶á¤¯¤Î¡Ö£²£²¼Ò¡×¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬¡Ö£²£µ£°£°Ëü¿Í¡×¡¢µ­Ç°¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾å¤²¤¬¡Ö£¶£°²¯±ß¡×¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÇüÂç¤Ê·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£