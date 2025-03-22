昨季限りで引退した元オリックスのＴ―岡田さん（３７）が２２日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演した。この日のテーマは「プロ野球の２軍リーグイースタンＶＳウエスタン」。「僕世代のイースタンのイメージって香水つけたり結構、チャラチャラしてるイメージの選手多いなって思って。特に、日ハムとか」と話した岡田さん。この言葉に共演の元日本ハム、阪神の今成亮太さんは「同級