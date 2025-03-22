福岡市植物園では、23日から花と緑を五感で楽しんでもらおうというイベントが始まります。23日から福岡市植物園で始まるのは、「フクオカ・フラワーショー・プレイベント」です。福岡市が来年3月に開催を目指す、花や緑をテーマにした国際イベントに向け機運を高めようと開かれるものです。メイン会場には高さ5メートル、直径12メートルのシンボルガーテン。世界的な庭園デザイナーらが