映画『パラサイト 半地下の家族』（2019年）で映画史を塗り替えたポン・ジュノ監督が、アカデミー賞受賞後初めて手がけた最新作『ミッキー17』（3月28日公開）。本作より、主人公ミッキー（ロバート・パティンソン）が謎のモンスター“クリーパー”に引きずられ、絶体絶命に陥る本編映像が解禁された。【動画】王蟲みたいなクリーチャーが登場する本編映像■ “クリーパー”に連れ去られるミッキー、その目的は？解禁された映