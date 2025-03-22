【ポイント】・23日（日）は季節外れの初夏の陽気、夏日も続出・早い地点は23日（日）に桜（ソメイヨシノ）の開花か？・多雪地域は融雪進み、雪崩などに注意・24日（月）以降も暖かく、続々と桜開花へ・25日（火）は西〜東日本に黄砂飛来のおそれ・29日（土）は寒の戻りに【全国の天気】北日本は寒気が入り、23日（日）は前日より気温が下がりますが、西〜東日本は広く晴れて、23日（日）も初夏のような、汗ばむ陽気が続くでしょう