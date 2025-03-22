テレビアニメ『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚−』の第3期が制作されることが決定した。あわせてスペシャルPVと場面カットが公開され、制作スタッフからは「引き続き、本作を応援頂けますと幸いです」とコメントが寄せられた。【画像】剣心VS蒼紫がバトル！公開された『るろ剣』場面カット2023年7月より放送がスタートした『るろ剣』の新作テレビアニメは、最新のアニメーション技術で原作を第1話から再構築。原作者・和月伸宏