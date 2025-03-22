◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第2日（2025年3月22日千葉県紫CCすみれC＝6668ヤード、パー72）2位から出た吉田優利（24＝エプソン）が8バーディー、ボギーなしの自己ベストに並ぶ64をマークし、通算12アンダーで単独首位に立った。2位に8打差をつけて最終日に臨む。70で回った菅楓華（19＝ニトリ）、69の大里桃子（26＝伊藤園）が4アンダーで2位に並んだ。前回大会覇者の鈴木愛（30＝セールスフォース