西野カナの全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』が、4月5日より大阪城ホールにてスタートする。開催を前にして西野が、ツアーグッズを自ら着用した写真を自身のInstagramにアップしている。 (関連:【画像】西野カナ、ツアーグッズ着用スタイリングに「若返ってる」) 西野は「片っ端から出してファッションショー」「Tシャツは両方Sサイズ、ジャケット