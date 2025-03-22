6回、日本ハムの代打今川が中前に適時打を放つ＝エスコンフィールド日本ハムは外野のレギュラーを目指す今川が六回に代打で適時打を放ち、好調をキープしている。バーヘイゲンは制球が安定し、5回1安打1失点（自責点0）、6三振と好投した。ヤクルトは塩見が負傷交代したのが不安材料。