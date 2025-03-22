俳優・グラビアアイドルの菊地姫奈（20）が、『ヤングアニマルWeb』（白泉社）に登場。美ボディを披露した。【別カット】美くびれ”以外”も魅力的…菊地姫奈、美ボディ大胆披露菊地は『ミスマガジン2020』で『ミス週刊少年マガジン』を受賞しグラビア活動を本格化し、表紙を飾った表紙が次々と完売することから“完売クイーン”の異名を持つ。俳優としてドラマ『ウイングマン』や『【推しの子】』など話題作に出演し、昨年5月