公式放送局『MLBネットワーク』は21日（日本時間22日）、今季オフにFAとなるブルージェイズの主砲ブラディミール・ゲレーロJr.内野手を特集。球団社長兼CEOマーク・シャピロ氏のコメントを取り上げ、契約延長の可能性を取り上げた。また、同氏はドジャース大谷翔平投手がもたらす特異な経済効果についても言及している。 ■主砲ゲレーロJr.との再契約には前向き シャピロ氏は主砲のゲ