２２日、東京で開かれた第１１回中日韓外相会議。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京3月22日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は22日、東京で日本の岩屋毅外相、韓国の趙兌烈（チョ・テヨル）外相と共に第11回中日韓外相会議に出席した。２２日、東京で開かれた第１１回中日韓外相会議。（東京＝新華社記者／賈浩成）