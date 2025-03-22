「いやです、やめてください…」「静かにしろと言ったろ。殺すぞ！」【閲覧注意】嫌がる女性の服の中に手を入れて…「電車内でレイプ事件を起こした」恐るべき犯人レイプ事件の現場は、なんと特急列車…。なぜ公共の場ともいえる列車のなかで凶行がまかり通ったのか？2006年に起きた事件の顛末を、前後編に分けてお届け。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／後編を読む）電車内
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