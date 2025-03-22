TBS系朝番組『ラヴィット！』（月〜金前8：00）の出演者が22日、東京・BS赤坂BLITZスタジオで開催された『TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC』に登場。南波雅俊アナが金髪ロング姿で登場し、会場を沸かせた。【写真】金髪ロング！「ウルトラソウル！」と歌い上げた南波雅俊アナ「ラヴィット！AKASAKA COLLECTION」と題し、2025年春夏トレンドを盛り上げるべく、ファミリーからメンバーを選抜。春夏トレンドの”盛りフ