◇第97回選抜高校野球大会第5日1回戦浦和実3ー0滋賀学園（2025年3月22日甲子園）浦和実（埼玉）が滋賀学園を3−0で下し、春夏通じて甲子園初勝利を挙げた。先発登板したエース・石戸颯汰（3年）は、足を高く上げ、出所が見づらい独特なフォームで相手打線をほんろう。最速は130キロながら手元で伸びる直球を軸に、27アウト中、フライアウトは16。走者を背負っても制球良く後続を断ち、6安打115球で完封した。打線