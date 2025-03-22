2023年7月の刑法改正で性犯罪が厳罰化され、「不同意性行等罪」が新設された。一体、どんな行為が犯罪に当たるのか。弁護士・加藤博太郎さんの著書『セックス コンプライアンス』（扶桑社新書）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／SimonSkafar※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SimonSkafar■「上下関係を利用して」はNG不同意性交等罪は、従前の「強制性交等罪」、「準強制性交等罪」から、処罰要件も大幅に見