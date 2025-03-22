（22日、第97回選抜高校野球大会1回戦浦和実3―0滋賀学園）浦和実―滋賀学園五回表浦和実2死満塁、三島の打球を遊撃手藤川（左）が追うが及ばず、2点適時打となる。左翼手金城=伊藤進之介撮影浦和実は先発の石戸が遅い球を巧みに操り、完封した。120キロそこそこの直球を高低に投げ分け、90キロ台のカーブを交えて打者のタイミングをずらした。滋賀学園は七回途中から登板の土田が無失点と好投したが、打線の援護がなかっ