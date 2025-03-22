3月22日、阪神競馬場で行われた10R・レグルスステークス（4歳上オープン・ダ1800m）は、武豊騎乗の3番人気、マーブルロック（牡5・栗東・西園正都）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のモンブランミノル（牡4・栗東・小栗実）、3着にリチュアル（せん6・栗東・田中克典）が入った。勝ちタイムは1:51.8（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、ゼットリアン（牡5・栗東・吉田直弘）は、4着敗退。【阪神4R】秋山真一郎調教師が初勝利…