（22日、第97回選抜高校野球大会1回戦早稲田実8―2高松商）試合に勝ち、スタンドへあいさつに向かう早稲田実の選手たち=伊藤進之介撮影早稲田実が試合の流れを大きく引き寄せた二回の攻撃。貢献したのは昨夏、メンバーに入れなかった2人だった。1死走者なし、6番打者の喜沢駿太（3年）は、念願の甲子園初打席を迎えた。「やっとここに来たんだな」相手投手は速球派。上からたたくように打つことを意識し、外角高めの直球を