ラグビーの全国高校選抜大会は23日、埼玉・熊谷ラグビー場などで競技が始まる。初出場の早稲田佐賀は、冬の全国高校大会で2連覇した桐蔭学園（神奈川）と初戦で激突。主将のナンバー8山粼圭介（3年）は王者との対決に「同じ高校生だし恐れることはない。自分たちの強みを出せば戦える」と闘志を燃やす。早大と同じ赤黒のジャージーに身を包み、ボールを素早く動かす継続ラグビーが武器。2月に行われた全九州新人大会のA