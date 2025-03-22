■大相撲春場所・14日目（22日、エディオンアリーナ大阪）2敗で単独トップを走る前頭4枚目・高安（35、田子ノ浦）が前頭14枚目・美ノ海（31、木瀬）に敗れ、3敗（11勝）に後退した。悲願の初優勝を狙う高安は、この日白星を挙げかつ結び前の一番で、唯一3敗で追う大関・大の里（24、二所ノ関）が関脇・大栄翔（31、追手風）に敗れれば優勝が決まったが、千秋楽に持ち越しとなった。初顔合わせの美ノ海を相手に、立ち合いはかちあげ