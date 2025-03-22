ニューカマーは先発も中継ぎも器用にこなす。日本ハムから現役ドラフトで加入した広島・鈴木健矢投手（２８）が、２２日のソフトバンク戦（ペイペイ）で、オープン戦初先発、２回２安打無失点でまとめた。チーム唯一の下手投げ右腕は、試合前までオープン戦は全てリリーフ登板。一方で古巣時代は先発経験もあり、この日は、スタートからの起用に。「僕にしかできない強みというか、そこでチームが必要としてくれるのなら喜んで