【モデルプレス＝2025/03/22】お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二が、テレビ東京の競馬番組「ウイニング競馬」（毎週土曜15時〜／BSテレ東14時30分〜）の新MCに就任した。【写真】ジャンポケ斉藤、活動休止前最後のSNS投稿◆爆笑問題・田中「ウイニング競馬」新MCに3月22日の放送内にて、ゲスト出演していた田中の新MC就任が発表された。かねてより芸能界屈指の競馬好きで有名な田中。「ウイニング競馬」には2回目のゲスト出演だっ