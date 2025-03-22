【動画】愛知杯 チョイ足し｜https://youtu.be/Z1cOtunqWLg テレビ東京・冨田有紀アナから「第62回愛知杯（GIII）」のチョイ足しキーワードをお届け！ 第62回愛知杯（GIII）枠順2025年3月23日（日）2回中京4日 発走時刻：15時15分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 テイエムスパーダ（牝6 川須栄彦）1-2 エポックヴィーナス（牝4 和田竜二）2-3 リバーラ（牝5 角田大和）2-4 セントメモリーズ（