【写真を見る】侍ジャパンで躍動した「日ハム勢」とは？日ハム勢が躍動オランダとの強化試合を行った侍ジャパンで、日本ハムの選手が躍動した。第1戦では、代表初選出ながら1番に起用された水谷瞬（24）が、初打席で本塁打を放ってお立ち台に。4番に座った万波中正（24）も二塁打を打った。第2戦でも、水谷が適時三塁打を放つと、万波も犠飛をマーク。投手陣は、齋藤友貴哉（30）、河野竜生（26）が共に1回をパーフェクトに