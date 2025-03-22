日本サッカー協会 (JFA)は22日、守田英正選手（スポルティングCP）と上田綺世選手（フェイエノールト）がケガのためチームを離脱することを発表。2選手は、ワールドカップ出場権を獲得した20日のバーレーン戦にスタメン出場。両選手に替わる追加招集はなし。日本代表は25日にホームでサウジアラビア戦を迎えます。【ワールドカップ予選結果＆日程】日本 7−0 中国（ホーム/24年9月）日本 5−0 バーレーン（アウェー/24年9月）日本