奈良県内でツキノワグマの目撃情報が相次いでおり、２０２４年度はすでに過去最高の２倍以上に上っている。けが人も出ており、県は新年度から、ツキノワグマに全地球測位システム（ＧＰＳ）計測機能付きの首輪を装着して動向を調査し、生態を分析する事業を始める。得られたデータを活用して人身被害を防ぐとともに、住民の不安軽減を図る。（山田珠琳）県によると、昨年４月以降の目撃情報は今年３月２１日現在で１４３件。２