大阪市中心部の堂島川沿いの遊歩道で、ポリ袋に入った切断された男性の遺体が見つかった事件で、遺体は胸部の皮膚や内臓など上半身の一部だったことが大阪府警への取材でわかった。頭部は見つかっていないという。府警は身元確認を進めるとともに、死体損壊・遺棄事件として捜査している。男性の遺体の一部が見つかった現場付近=2025年3月21日午後、大阪市福島区福島3丁目、宮坂知樹撮影捜査1課によると、遊歩道で見つかったポ