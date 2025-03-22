22日は全国的に季節外れの暖かさとなり、東京都内でも夏日に迫る、汗ばむ陽気となりました。東京都心は、朝からたっぷりの日差しで、気温がぐんぐん上がり、最高気温は23.6度と、今年一番の暖かさとなりました。同じ都内の府中では24.4度と夏日に迫る、汗ばむ陽気でした。各地の最高気温は、宮崎の日向で27度、三重の尾鷲で25.6度など25度を超えた所もありました。23日も日本列島は、平年より5度から10度高い、暖かい空気に覆われ