「選抜高校野球・１回戦、浦和実３−０滋賀学園」（２２日、甲子園球場）初出場の浦和実はエース・石戸颯汰投手が完封をマークし初戦突破。球速がＭＡＸ１３０キロの幻惑投法で強打の滋賀学園打線を６安打に封じ、記念すべき１勝をあげた。右足を高々と上げ、足を下ろすまでの間が長く、ボールの出どころが見づらい投球フォームで相手打者を幻惑。二回に出た１３０キロが最速だったが、丁寧に１００キロ台のスライダー、チェ