5回、2点二塁打を放ったロッテ・西川＝東京ドームロッテは新人の西川が力強い打撃で2本の長打を放ち、2打点と定位置奪取へアピールした。藤原はランニング本塁打で走力を発揮。巨人は岡本が3ランと好調ぶりを印象付けた。九回は抑えのマルティネスが一発を浴びた。