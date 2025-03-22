◆第９７回センバツ高校野球大会第５日▽１回戦浦和実３―０滋賀学園（２２日・甲子園）８年ぶり３度目出場の滋賀学園は、春夏通じて甲子園初出場の浦和実（埼玉）に完封負けした。滋賀学園はプロ注目右腕の長崎蓮汰（３年）が先発。制球が定まらず、走者を背負う場面も見られたが、４回まで無失点に抑える好投を見せた。しかし、５回に先頭に右前打を許すと、犠打などでなおも２死一、二塁。中前適時打を打たれ、先制を許