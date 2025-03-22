◇大相撲春場所14日目（2025年3月22日エディオンアリーナ大阪）大相撲春場所は22日、エディオンアリーナ大阪で14日目の取組が行われ、ここまで2敗で優勝争い単独首位の東前頭4枚目・高安（35＝田子ノ浦部屋）は西前頭14枚目・美ノ海（31＝木瀬部屋）と初対戦。悲願の初優勝目前で痛恨の3敗目を喫し、賜杯の行方は千秋楽へと持ち越された。場内に高安が姿を現すと観客から大きな歓声と拍手がおくられた。立ち合いから美ノ海