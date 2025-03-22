日本テレビ「ズームイン！！サタデー」（土曜前5・30）が22日に生放送され、巨人ナインがVTR出演。ドジャース・大谷翔平投手（30）についてそれぞれ語った。番組で長年人気となっている「プロ野球熱ケツ情報」のコーナー。この日のテーマは「私が見た大谷翔平」だった。来日していたドジャース、カブスの両チームとプレシーズンゲームを戦った巨人ナイン。その試合前に梅澤廉アナウンサー（31）から直撃取材を受けた。今回