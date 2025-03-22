◆第３９回フラワーＣ・Ｇ３（３月２２日、中山・芝１８００メートル、良）３歳牝馬限定のＧ３は１６頭立てで争われ、５番人気で戸崎圭太騎手騎乗のレーゼドラマ（栗東・辻野泰之厩舎、父キズナ）が、重賞初挑戦Ｖを決めた。戸崎圭太騎手はＪＲＡ通算１６００勝目となった。辻野厩舎は昨年の阪神牝馬Ｓ以来のＪＲＡ重賞通算８勝目で、開業した２１年から５年連続の重賞勝利。勝ち時計は、１分４７秒８。２馬身半差の２着は１番