◇若葉Ｓ（３月２２日、阪神１１Ｒ、３歳オープン・リステッド、芝２０００メートル＝９頭立て、１、２着馬に皐月賞の優先出走権）ホープフルＳ２着で単勝１・７倍の断然人気を集めたジョバンニ（牡、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）が人気に応え勝利。２着のローランドバローズ（牡、栗東・上村洋行厩舎、父ヘンリーバローズ）とともに皐月賞（４月２０日、中山競馬場・芝２０００メートル）切符を獲得した。勝ち時計は