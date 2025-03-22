◆オープン戦巨人４―４ロッテ（２２日・東京ドーム）巨人はグリフィン投手が先発。３回まで投げ３安打無失点４奪三振と好投。打線は１回に岡本和真内野手のオープン戦３号３ランで先制し、６回に丸佳浩外野手の適時打で４点目を挙げると、８回は大勢投手、９回はマルティネス投手のリレーで逃げ切りをはかったが、９回に一発を浴び追いつかれ引き分けに終わった。巨人は１回１死からこの試合２番に入る坂本勇人内野手が四