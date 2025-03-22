知人女性の遺体を徳島県内の山中に遺棄したとして、徳島県警は22日、高知県香美市香北町の自称郵便局員、福留健太容疑者（45）を死体遺棄の疑いで逮捕し、発表した。福留容疑者は「私がやったことに間違いありません」と容疑を認め、殺害をほのめかす供述もしているという。捜査1課などによると、福留容疑者は20日午後8時50分〜21日午後0時40分ごろ、神戸市の飲食店員、山村かおりさん（37）の遺体を軽乗用車に乗せて徳島県那