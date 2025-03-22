上方漫才大賞の新人賞にノミネートされた7組が22日、カンテレ「漫才マン2025 vol1」の番組内で発表された。ノミネートされたのは、オーパスツー、ぐろう、豪快キャプテン、ジョックロック、バッテリィズ、はるかぜに告ぐ、フースーヤ（50音順）。7組は4月12日放送の「第60回上方漫才大賞」内でネタを披露し、新人賞が選ばれる。昨年は天才ピアニストが新人賞に輝いた。また29日午後2時57分放送の「漫才マン2025 vol2」で奨励賞の候