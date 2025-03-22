3月19日午後、静岡県富士宮市の住宅で、駐車していた車のタイヤを1本損壊したとして、会社員の男（44）が逮捕されました。 器物損壊の疑いで逮捕されたのは、富士宮市万野原新田に住む会社員の男（44）です。 警察によりますと、男は、3月19日午後9時頃、富士宮市内の住宅で、駐車していた軽乗用車の前方のタイヤ1本をパンクさせ、損壊した疑いがもたれています。 被害にあった車を所有していたのは、会社員の男性（41）で、男