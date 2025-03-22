１９日、ボアオ空港第３期プロジェクトの建設現場。（ドローンから、ボアオ＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社瓊海3月22日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮にあるボアオ空港の第3期プロジェクトの建設工事が、急ピッチで進んでいる。海南自由貿易港の空港群建設の重要な試行事業と位置付けられている同プロジェクトは、主に3万4千平方メートルの第2ターミナルビル（T2）と11万平方メートルの駐機場、付帯施設を建