22日の県内は高気圧に覆われて朝から青空が広がり、各地で気温が上昇しました。海陽町では最高気温が25.5℃を記録し、県内で2025年初の夏日となりました。また、美波町では24.6℃、阿南市では23℃まであがり、それぞれの場所での3月の最高気温を更新しました。