IOC会長選出から一夜明け、取材に応じたカースティ・コベントリー氏＝21日、コスタナバリノ（共同）【コスタナバリノ（ギリシャ）共同】女性初の国際オリンピック委員会（IOC）会長に選出されたカースティ・コベントリーIOC理事（41）＝ジンバブエ＝が、選挙から一夜明けた21日、ギリシャ南部コスタナバリノで共同通信などの取材に応じた。競泳の五輪金メダリストは「分断された世界で、五輪運動はその隔たりを埋められる」と信