22日、阪神8Rでダノンターキッシュに騎乗した武豊（56）は中央競馬史上初の通算2万5000回騎乗を達成した。▼武豊たくさん乗せてもらえて、それだけ多くの馬と人に支えられた、うれしい数字です。もっともっと伸ばしていきたいです。