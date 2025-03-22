阪神３―３オリックス（オープン戦＝２２日）――オリックスの頓宮がオープン戦初アーチをかけた。四回、高めの変化球を力みなく捉えると、打球は左翼席へ。試合前時点で打率１割未満と苦しんできただけに、ベンチ前では満面の笑みで味方とタッチを交わし、「（凡退した）１打席目も感覚は悪くなかった。何とか１本出て良かった」。一昨季の首位打者がきっかけをつかんだか。