南海電鉄難波駅前の「なんば広場（仮称）」で開かれた式典＝22日午後、大阪市中央区南海電気鉄道難波駅前の道路を歩行者中心の「なんば広場（仮称）」として整備する大阪市などの事業が完了し、22日に式典が開かれた。地元企業や商店街でつくる委員会と市が連携し整備を推進。大阪・関西万博の開幕を控え、関西空港から市に入る訪日客らの玄関口として、道頓堀や心斎橋など大阪・ミナミ一帯の回遊性向上につなげる。難波駅は、