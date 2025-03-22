なんでも話聞くって言ったじゃん！夫の転勤で見知らぬ土地へ。妻が出会ったのは、底抜けに明るいママ友でした／親友はフレネミー（1）夫・恭平の転勤で、慣れない土地へと引っ越してきた妻・美紀。息子・祐一を連れて児童館を訪れると、明るい性格のママ友・アリサに声をかけられ、すぐに打ち解けます。毎日のように会っておしゃべりをしたりと、親友のようなママ友関係になったある日、美紀はアリサから「旦那と離婚しようか悩ん