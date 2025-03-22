琉球ゴールデンキングスは3月22日、平良彰吾の負傷を発表した。 平良は19日にたおかアリーナ京都にて開催された京都ハンナリーズとの「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B1第25節で負傷。左膝関節内側側副靱帯損傷と診断され、全治6週間と発表された。 クラブは今後について、「万全な状態でコートに戻ることができるよう、チーム一同全力でサポートしてまいります